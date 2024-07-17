Сергунина рассказала о наборе в волонтерский корпус "Территории будущего. Москва 2030"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве стартовал набор в волонтерский корпус форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Присоединиться могут москвичи в возрасте от 14 лет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что в организации форума-фестиваля помогут более пяти тысяч городских волонтеров, которых можно будет встретить на центральных и районных площадках – Манежной площади, в парке "Музеон", олимпийском комплексе "Лужники", инновационном центре "Сколково". Заявки в волонтерский корпус принимаются до конца августа на сайте.

Добровольцам предстоит рассказывать гостям о программе форума, о навигации на его площадках, а также помогать в проведении деловых мероприятий и работе пресс-центра. Москвичи, знающие иностранные языки, будут информировать зарубежных участников и сопровождать спикеров из других стран.

Перед сменами волонтеры пройдут обучение. В рамках подготовки состоятся различные занятия, в том числе посвященные правилам общения с различными категориями граждан. Новичкам также рекомендуют ознакомиться с онлайн-курсом "Основы волонтерской деятельности".

Участие горожан в организации форума-фестиваля будет учтено в их личных электронных книжках волонтеров. Самые активные получат колонки, зонты, фитнес-браслеты и другие полезные вещи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичное волонтерское движение объединило свыше 1,27 миллиона человек. Добровольцы оказывают помощь медикам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, а также оказывают поддержку приютам для животных, помогают организовывать спортивные мероприятия и городские фестивали. Кроме того, два года назад по просьбам москвичей был учрежден знак отличия "Волонтер Москвы".