Волонтеры ЮЗАО провели уборку территории в пойме реки Котловки

Волонтеры убрали мусор в пойме реки Котловки и написали запрос на своевременный его вывоз. К субботнику могли присоединиться все жители района Зюзино.

Экологическую ситуацию в районе проконтролирует руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова.

"Сейчас мы находимся в пойме реки Котловки. Мы с жителями хотим сохранить это место и передавать его из поколения в поколения. Я как муниципальный депутат приветствую такую инициативу и рада, что жители к ней присоединяется. Необходимо сохранять экологические ресурсы, так как это легкие нашего юго-западного округа, экология очень важна для Москвы в целом", – сказала Раззакова.

