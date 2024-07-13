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13 июля, 11:53

Транспорт

Колонна ретротранспорта стартовала от станции метро "Новокузнецкая"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Колонна исторических трамваев стартовала от станции метро "Новокузнецкая". Она проедет по центральным улицам города до метро "Чистые пруды".

В целом в параде ретротранспорта примут участие свыше 50 исторических трамваев и автомобилей.

Трамваи будут находиться на "Чистых прудов" до 18:00. Также там будут предоставлены автомобили из гаража особого назначения федеральной службы охраны, федерального союза автомобилистов и ряда других частных коллекций. Кроме того, из Дзержинска прибыл трамвай из коллекции городского транспорта.

В честь Дня московского транспорта, который отмечают 13 июля, в Москве организовали более 60 праздничных мероприятий.

Сергей Собянин поблагодарил работников транспортного комплекса Москвы за добросовестный труд. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов.
 
Развитие транспорта мэр назвал безусловным приоритетом правительства столицы. По его словам, город продолжает реализацию масштабных программ строительства метро, МЦД и городских вокзалов, обновляет подвижной состав и запускает новые маршруты.

Новости часа: 13 и 14 июля четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными

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