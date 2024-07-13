Собянин поблагодарил работников транспортного комплекса за добросовестный труд

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поблагодарил работников транспортного комплекса Москвы за добросовестный труд. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"Дорогие работники и ветераны транспортного комплекса Москвы, с праздником!" – написал он, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и успехов.



Развитие транспорта Собянин назвал безусловным приоритетом правительства столицы. По его словам, город продолжает реализацию масштабных программ строительства метро, МЦД и городских вокзалов, обновляет подвижной состав и запускает новые маршруты.

Ранее сообщалось, что на территории ТиНАО строятся пять станций метро. Работы на данных объектах планируется закончить до конца 2024 года.

В Новомосковском административном округе идет строительство станций "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка", которые войдут в состав Троицкой линии метро. Кроме того, возводится станция "Потапово", которая будет включена в Сокольническую линию.

При этом станция "Коммунарка" Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии. После окончания этих работ на территории ТиНАО появится первая пересадка.

Новая Троицкая линия метро будет проложена от станции Московского центрального кольца ЗИЛ до города Троицка. После ее появления жители ТиНАО получат возможность пользоваться скоростным рельсовым транспортом.