Строительство пяти станций метро в ТиНАО завершится до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На территории ТиНАО в настоящее время строятся пять станций метро. Работы на данных объектах планируется закончить до конца 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в Новомосковском административном округе идет строительство станций "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка", которые войдут в состав Троицкой линии метро. Кроме того, возводится станция "Потапово", которая будет включена в Сокольническую линию.

При этом станция "Коммунарка" Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии. Ефимов подчеркнул, что после окончания этих работ на территории ТиНАО появится первая пересадка. После этого население Троицкого и Новомосковского административных округов сможет выбирать наиболее удобный из альтернативных маршрутов, отметил он.

Новая Троицкая линия метро будет проложена от станции Московского центрального кольца ЗИЛ до города Троицка. После ее появления жители ТиНАО получат возможность пользоваться скоростным рельсовым транспортом. Вместе с тем для жителей районов, прилегающих к Ленинскому проспекту, тоже станет доступна дополнительная линия метро.

"Сейчас ведется строительство участка от ЗИЛ до "Коммунарки" протяженностью 26 километров с 11 станциями. По второму участку – от "Коммунарки" до "Троицкой" – разрабатывается проектная документация. Всего на территории ТиНАО построят десять станций Троицкой линии", – уточнил, в свою очередь, глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время в районе Троицкой линии метро проживают более 1,5 миллиона человек. В их числе более 850 тысяч москвичей, живущих в пешей доступности от строящихся станций.

Кроме того, в ТиНАО возводят новый участок дублера Калужского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово. Он будет введен в эксплуатацию в сентябре 2024 года. В ходе осмотра строительства участка Сергей Собянин обратил внимание, что в ТиНАО проживают около 750 тысяч человек, поэтому здесь требуется строительство инфраструктуры, станций метро и Московских центральных диаметров.

