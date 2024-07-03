Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый участок дублера Калужского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово введут в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства участка.

По словам мэра Москвы, в ТиНАО проживают около 750 тысяч человек, поэтому здесь требуется строительство инфраструктуры, станций метро и Московских центральных диаметров.

"И, конечно же, мы развиваем дорожную сеть. Построено уже 390 километров новой дорожной сети, которая обеспечивает поток транспорта", – отметил он.

Одним из таких объектов стал дублер Калужского шоссе, который разгрузит на 15% Калужское шоссе и на 5–7% – Киевское шоссе.

Собянин напомнил, что в настоящее время специалисты строят два участка, которые пролегают от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до автодороги Середнево – Марьино – Десна и от станции метро "Тютчевская" до Проектируемого проезда № 7502. Для снижения уровня шума вдоль основного хода магистрали специалисты установят защитные экраны протяженностью 3 километра.

В составе участков возводятся мост через реку Сосенку, путепровод вблизи СНТ "Родник", тоннель на пересечении с автодорогой М-3 "Украина" – деревня Сосенки – деревня Ямонтово, тоннель на пересечении с автодорогой М-3 "Украина" до А-130 "Москва" Малоярославец – Рославль через деревни Середнево, Марьино и Десну.

Также на сегодняшний день ведется проектирование участков от улицы Николо-Хованской до улицы Адмирала Корнилова и от автодороги Середнево – Марьино – Десна до трассы Боровское шоссе – деревня Ботаково.

На сегодняшний день общая готовность дублера составляет 55%.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая дорога призвана улучшить транспортное обслуживание для более чем 320 тысяч горожан. Планируется, что к 2040 году население районов около этой трассы увеличится примерно до 600 тысяч человек.

Между тем автодорогу Марьино – Саларьево продлят в сторону юга до поперечной магистрали. Таким образом, ее протяженность вырастет почти на три километра и составит 16,4 километра. Проектирование этой трассы должны начать уже в 2024 году. Она станет первым дублером Калужского и Киевского шоссе.

