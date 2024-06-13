Автодорогу Марьино – Саларьево продлят на юг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Автодорогу Марьино – Саларьево продлят в сторону юга до поперечной магистрали. Таким образом, ее протяженность вырастет почти на три километра и составит 16,4 километра. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Третья очередь автодороги Марьино – Саларьево пройдет от трассы М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна до перспективного поперечного направления Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Таким образом, мы создадим альтернативный маршрут со стороны Троицка практически до Москвы в старых границах без выезда на Калужское шоссе", – объяснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проектирование этой трассы должны начать уже в 2024 году. Таким образом, эта автодорога станет первым дублером Калужского и Киевского шоссе. Ефимов напомнил, что участок Марьино – Саларьево был введен в эксплуатацию в 2020 году.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что эта трасса поможет разгрузить федеральные магистрали, сократив водителям и пассажирам общественного транспорта время в пути. Кроме того, эстакада, которая будет построена на трассе, позволит увеличить пропускную способность автодороги.

"Продление автодороги обеспечит доступность станций метро "Филатов Луг" и "Прокшино" для жителей Троицка и ряда прилегающих населенных пунктов", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готова к открытию в 2026 году. Она будет построена на пересечении Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Кроме того, дорога свяжет Минское и Симферопольское шоссе.

