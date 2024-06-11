Трасса от Мамырей до Шарапова свяжет три крупные автомагистрали

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автомобильная трасса Мамыри – Пенино – Шарапово свяжет между собой магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, М-3 "Украина" – Сосенки – Ямонтово и М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра рассказал, что на пересечении с двумя последними будут созданы путепроводы тоннельного типа. Ефимов напомнил, что протяженность дороги от Мамырей до Шарапова составит 8,2 километра. Она позволит снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, а также улучшит транспортное сообщение с Мосрентгеном, Мамырями, Николо-Хованским и населенными пунктами Летово и Пенино, добавил он.

"В настоящий момент готовность объекта превысила уже 80 процентов", – рассказал Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что открытие движения по трассе планируется до конца 2024 года. В целом в текущем году в ТиНАО могут завершить постройку около 10 дорожных объектов, а до конца 2026 года могут ввести в эксплуатацию еще более 100 километров дорог в рамках Адресной инвестиционной программы.

"В 2024 году также планируют полностью завершить два этапа обновления улично-дорожной сети района Троицк. В рамках работ построят и реконструируют шесть объектов – всего более 10 километров автомобильных дорог и улиц", – добавил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

При этом до конца года также закончат работы на улично-дорожной сети поселка Завода "Мосрентген", заключил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готова к открытию в 2026 году. Она будет построена на пересечении Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Кроме того, дорога свяжет Минское и Симферопольское шоссе.

