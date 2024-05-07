Десять переходов появится на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от улицы Поляны до Варшавского шоссе, возведут 10 пешеходных переходов. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Из них семь подземных и три надземных. Их открытие совпадет с запуском автомобильного движения. Работы планируем завершить в феврале 2026 года", – отметил он.

Пешеходные переходы появятся рядом с крупными жилыми комплексами. Как уточнил глава департамента, проект поспособствует росту пропускной способности транспорта за счет бессветофорного движения.

Кроме того, в рамках проекта планируют возвести и реконструировать дороги протяженностью 14 километров. Специалисты также построят 345-метровую эстакаду в сторону улицы Поляны, тоннель для выхода на Варшавское шоссе протяженностью 451 метр и два путепровода, проходящие через пути второго Московского центрального диаметра и на пересечении с Расторгуевским шоссе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину. По его словам, с открытием участка улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и Южного Бутова, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также уменьшится транспортная нагрузка на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, Калужское шоссе и прилегающие улицы.

