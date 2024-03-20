Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Мэр указал, что специалисты достроили все восемь искусственных сооружений – эстакады, путепроводы и остальное. По словам градоначальника, открытие развязки улучшит движение на юго-востоке МКАД, данный участок является наиболее загруженным.

"Население близлежащих районов Подмосковья и Москвы – более 600 тысяч человек – тоже почувствуют улучшение транспортного движения на этом участке", – сказал Собянин.

Участок на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля стал 21-й развязкой в рамках реконструкции объектов кольцевой автодороги, добавил мэр. Осталась еще одна развязка, которая находится на Алтуфьевском шоссе. Собянин заверил, что специалисты закончат ее уже в этом году.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что реконструкция развязки стартовала еще в 2021 году. Ранее существовавшее искусственное сооружение специалисты заменили на полноценную развязку с направленными съездами. Они ведут на Южную рокаду – улицу Верхние Поля – Новоегорьевское шоссе.

Вместе с тем специалисты улучшили выезд на МКАД с улицы Капотня, продолжили в пресс-службе. После реконструкции пропускная способность участка увеличится примерно в 1,5 раза.

По данным пресс-службы, основные работы по реконструкции подошли к финалу на три месяца раньше контрактного срока.

До конца года власти намерены завершить возведение остальных объектов, включая путепровод через пути грузовой ветки МЖД вдоль внешней стороны МКАД, эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД к торговому комплексу, съезды с внутренней стороны МКАД и улицы Верхние Поля при движении в центр города.

В общей сложности, указали в пресс-службе, проект предполагает строительство 15,8 километра дорог. Также проектом предусмотрено возведение 8 искусственных сооружений общей протяженностью свыше 4,5 километра. В планах на 2024 год – строительство 94 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов, добавили представители мэра и правительства Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что специалисты построят на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров три путепровода, которые соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Благодаря этому у жителей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города.

Новую дорожную развязку построят на пересечении Открытого шоссе и МСД