Собянин рассказал о строительстве эстакады – съезда с МСД на Каширское шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел строящуюся эстакаду – съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе, создание которой планируется завершить в 2024 году.

По словам мэра, МСД запустили осенью прошлого года, в настоящее время по нему проходит ежедневно 400 тысяч машин. Диаметр стал одной из самых востребованных магистралей на уровне Третьего транспортного кольца и МКАД.

Градоначальник отметил, что для совершенствования движения на МСД, увеличения его эффективности в Москве осуществляется ряд дорожных проектов.

"Один из них здесь. Это большой проект строительства эстакады – съезда на Каширское шоссе. Важный объект, который уменьшит перепробег машин и улучшит интеграцию", – уточнил Собянин.

Гендиректор компании-подрядчика ФСК "Мостоотряд-47" Олег Пирогов доложил мэру, что окончание строительства эстакады запланировано на конец 2024 года. На объекте работают 300 человек и 60 единиц техники. Собянин при этом поручил закончить работы быстрее названного срока.

Строительство двухполосной эстакады длиной 800 метров стартовало в октябре 2022 года. Она обеспечит прямой съезд с основного хода южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. В результате перепробег автотранспорта сократится почти вдвое.

Кроме того, улучшится транспортная доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Братеево, в которых проживают около 450 тысяч человек. При этом нагрузка на Каширское шоссе и на Каспийскую улицу уменьшится.

Всего с учетом эстакады-съезда в рамках проекта построят 1,7 километра дорог, включая боковой проезд вдоль Каширского шоссе, съезд с основного хода Каширского шоссе на боковой проезд, съезд с бокового проезда на основной ход Каширского шоссе в сторону МКАД, подъездные дороги для обслуживания стационарных снегоплавильных пунктов и вышек сотовой связи.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений построят в столице в течение текущего года. Он также рассказал, что в столице с 2011 года на 24% увеличилась длина дорожной сети, было построено 1 360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов