Собянин объявил о завершении строительства нового дублера Боровского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве завершили строительство нового дублера Боровского шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино", – сообщил мэр.

Новый дублер позволит разгрузить шоссе и улучшить транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро.

Движение по дублеру планируют запустить до конца 2024 года, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что съезд с трассы М-2 "Крым" на Московский скоростной диаметр (МСД) достроят до конца 2024 года. Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 12,2 километра, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, одного моста и четырех пешеходных переходов.



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