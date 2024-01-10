Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал об уже реализованных проектах программы создания нового дорожного каркаса Москвы и поделился планами на будущее. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"Минувший год стал прорывным в реализации программы создания нового дорожного каркаса Москвы. В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" и городской программы "Развитие транспортной системы" мы построили 115 километров дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов", – рассказал он.

Мэр подчеркнул, что в 2023 году был успешно завершен ряд мегапроектов, в числе которых новая хордовая магистраль – Московский скоростной диаметр в пределах МКАД. Южное направление МСД было открыто в сентябре 2023 года, оно берет начало у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе.

Основной участок МСД был связан с федеральной магистралью М-12 "Восток". Шестиполосная трасса длиной около пяти километров по прямой начинается в районе станции метро "Лухмановская", проходит через улицы Покровскую, Сочинскую, Маресьева, идет вдоль реки Пехорки и соединяется с новой магистралью Москва – Казань, которая также была открыта в прошлом году.

Другим большим завершенным проектом стал Северный дублер Кутузовского проспекта – проспект Багратиона, напомнил Собянин. Эта магистраль проходит от "Москва-Сити" и ТТК до МКАД и связана с платной трассой "Северный обход г. Одинцова", а также Можайским и Минским шоссе. Проспект Багратиона улучшил транспортное обслуживание более полутора миллионов москвичей и жителей области.

На МКАД после реконструкции была открыта Липецкая развязка, являющаяся главными южными воротами столицы с прямым выходом на федеральную трассу М-4 "Дон". Дмитровский путепровод через пути МЦД-3 также был реконструирован, что позволило устранить последний проблемный участок на Дмитровском шоссе.

Мэр подчеркнул, что активное строительство дорог продолжается и в Новой Москве – там осенью была открыта автомобильная дорога Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево. Четырехполосная трасса создала дополнительную поперечную связь на территории ТиНАО, продублировав на этой территории МКАД и ЦКАД. Эта дорога напрямую соединила Троицк и Щербинку, а с ее открытием завершено формирование единой транспортной связи на территории ТиНАО.

В 2024 году в Москве будет в основном завершено формирование нового дорожного каркаса столицы. Мэр сообщил, что в течение года планируется достроить Южную рокаду – трассу, которая пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и улучшит транспортное обслуживание жителей 24 районов Москвы. На данный момент общая строительная готовность трассы составляет почти 90%.

Кроме того, в планах на 2024 год – связать южное направление МСД с трассой М-2 "Крым", а впоследствии и с новой магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По словам градоначальника, в этом году, помимо прочего, будет завершена масштабная программа реконструкции развязок на МКАД.

В 2024 году на северо-востоке будет открыт новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом № 2236. Также планируется ввести участок от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до трассы Середнево – Марьино – Десна.

Всего же в 2024 году запланировано построить 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

"Москва станет для автолюбителей еще ближе и комфортнее", – резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что в рамках адресной инвестиционной программы Москвы на 2024–2026 годы к подмосковным дачным поселкам подведут шесть автодорог. Их общая протяженность составит 20,2 километра.

До этого сообщалось, что почти четыре километра дорог построят от Большой Филевской улицы до ТТК в Западном административном округе Москвы. Работы завершены на 52%.

В данный момент рабочие прокладывают инженерные коммуникации, строят стены надземной части очистного сооружения, укрепляют и монтируют металлическое пролетное строение путепровода.

Свыше 250 км дорог планируют построить в Москве в течение трех лет