Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Готовность Южной рокады составляет 89%. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, планируется, что в следующем году ее введут в строй. Рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы, в которых живут примерно 2,7 миллиона человек.

Отмечается, что строительство разделили на восемь участков, четыре из них уже завершены, остальные находятся на финальном этапе.

Так, участок от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка готов на 65%. Специалисты создают путепроводы, освещение, канализацию и переходы.

Мэр уточнил, что Донецкую улицу на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной реконструировали на 76%. Сейчас там строят очистные сооружения.

Между тем часть от улицы Марьинский Парк до МКАД готова на 98%. Рабочие возводят противопожарную стенку, идет устройство футляров на нефтепроводе и верхнего слоя асфальтобетона.

Собянин добавил, что транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова на 71%. На данный момент реконструируются съезды, дороги, укладывается дождевая канализация.

В конце сентября градоначальник сообщал, что Южная рокада готова больше чем на 85%. На тот момент было построено 32,5 километра дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов.

Также мэр заявил, что Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы.

В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД