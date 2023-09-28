Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Фото: портал мэра и правительства

Южная рокада готова больше чем на 85%. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на данный момент построили 32,5 километра дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов. В работе, по его данным, сейчас находятся участки от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский Парк до МКАД.

Помимо этого, специалисты готовят рокаду на улице Донецкая от улицы Подольской до Курьяновской набережной, на транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

Градоначальник напомнил, что южная рокада свяжет четыре округа и 24 района Москвы с населением около 2,7 миллиона человек.

В августе Собянин открыл движение по участку Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД. Протяженность шестиполосной дороги составила порядка 8 километров.

Также сообщалось, что в рамках адресной инвестиционной программы до 2026 года в столице будет построено 18 путепроводов. Отмечалось, что пять из них уже находятся на стадии строительства.

Жителям столицы сообщили о запуске движения по МСД