В Москве до 2026 года построят 18 путепроводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках адресной инвестиционной программы до 2026 года в столице будет построено 18 путепроводов, на данный момент пять из них уже находятся на стадии строительства. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в ходе пресс-показа путепровода на Ленинградском шоссе.

"С 2011 по 2022 год в рамках адресной инвестиционной программы было построено 24 путепровода для движения автотранспорта. <...> Сейчас в Москве возводятся пять путепроводов для движения автомобилей", – отметил он.

Среди проектов, находящихся в стадии строительства, Ефимов назвал путепровод "Текстильщики-1", который соединит проектируемый проезд № 2236 с улицей Хачатуряна, путепровод через Савеловское направление Московской железной дороги (МЖД), который позволит соединить улицы Инженерную и 800-летия Москвы, а также путепровод рядом с 25-м километром Ленинградского шоссе.

На сегодняшний день в городе проектируются 11 подобных проектов, в будущем появятся еще два путепровода, рассказал Ефимов. Строители возведут сооружение в ЮЗАО через пути Курского направления МЖД, которое соединит улицы Веневскую и 2-ю Мелитопольскую. После планируется построить путепровод в Северном округе через пути Рижского направления МЖД. Он позволит соединить улицы 8-го Марта и Приорова.

По словам Ефимова, программа по реконструкции и строительству путепроводов над железной дорогой была поручена Сергеем Собяниным. Она позволит сформировать в городе комфортные и удобные для граждан связи между районами.

Ранее Собянин открыл движение по участку Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД. По словам мэра, строительство МСД завершено примерно на две трети.

До завершения строительства участка МСД за МКАД, запущенный участок будет соединяться с кольцевой автодорогой через прилегающие улицы – Дорожную улицу, Ступинский проезд и улицу Подольских Курсантов. Полноценное соединение с МКАД планируется запустить в ближайшие пару месяцев, отметил он.



Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД