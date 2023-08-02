Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в среду, 2 августа, открыл движение по участку Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД. По словам мэра, на сегодняшний день строительство МСД завершено уже примерно на две трети.

"Сегодня запускаем важный участок – от Южной рокады до МКАД. Из этого участка два километра – это сплошные эстакады и тоннели. Очень важный и сложный участок", – сказал градоначальник в ходе мероприятия.

Он отметил, что пока, до завершения строительства участка МСД за МКАД, запущенный участок будет соединяться с кольцевой автодорогой через прилегающие улицы, а именно Дорожную улицу, Ступинский проезд и улицу Подольских Курсантов. Полноценное соединение со МКАД, вероятно, будет запущено в ближайшие пару месяцев, отметил Собянин.

Строительство участка МСД от Южной рокады до кольцевой автодороги, которое началось осенью 2019 года, удалось завершить на пять месяцев раньше запланированного срока. Протяженность шестиполосной дороги составила порядка 8 километров.

Кроме того, в состав участка вошли две эстакады общей протяженностью 1,5 километра, одна из которых проходит над путями МЦД в районе станции Покровское, и четыре путепровода общей протяженностью порядка 0,7 километра. В общей сложности в рамках работ построили и реконструировали 13,5 километра дорог. Для пешеходов предусмотрели подземные переходы, а прилегающие территории благоустроили.

Отмечается, что новый участок МСД позволит улучшить транспортную доступность столичных районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново Центральное и Южное, Бирюлево Западное и Восточное, где проживает больше 700 тысяч человек.

На днях Сергей Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1. Его площадь увеличилась до 8 тысяч квадратных метров, появились две новые высокие платформы и подземный пассажирский вестибюль. Благодаря ему улучшилось транспортное обслуживание 150 тысяч жителей районов Тимирязевский и Бутырский.

