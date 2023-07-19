Открылся новый путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил об открытии нового путепровода с внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области.

"Транспортные потоки на въездах в Москву и М4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик. Путепровод построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с улицей Липецкой", – говорится в его публикации в официальном телеграм-канале.

Собянин также рассказал, что развязка будет состоять из 18,6 километра дорожного полотна. Здесь обустроят семь путепроводов и тоннель. Проектом предусмотрены три пешеходных перехода. По его словам, развязка полностью будет готова в 2025 году.

Реализация масштабного проекта позволит увеличить пропускную способность южной части МКАД, улицы Липецкой и трассы М4 "Дон", подчеркнул Собянин. Кроме того, будет обеспечен прямой выезд с трассы М4 на внутреннюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги, добавил он.

Также Собянин обратил внимание на то, что станет проще добираться до районов Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, а также до поселений Московской области.

В конце июня Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Строительная готовность четвертой очереди трассы на тот момент составляла 65%. Ее планируют сдать в эксплуатацию до первой половины 2024 года.

Он добавил, что в 2023 году власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию трассу Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево.



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