Собянин: МЦД-4 будет открыт уже этой осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин встретился с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов и рассказал им о перспективах открытия четвертого диаметра наземного метро. Об этом он сообщил в своем блоге.

Собянин назвал этот транспортный проект очень сложным и невероятно важным. Он добавил, что в основном все работы завершены. Ожидается, что МЦД-4 будет запущен уже осенью нынешнего года.

Собянин напомнил, что работа над проектом идет уже более семи лет. Проблема заключалась в том, что нужно было проложить магистральные дополнительные пути.

"Там было проложено два новых пути – третий и четвертый. Если вы обратите внимание, МЦД-4 проходит через центр города, охватывает все вокзалы Москвы, кроме Павелецкого. Предстояло соединить разрозненные железные дороги, построить эстакады, мосты, новые путепроводы, новые транспортные узлы", – заявил Сергей Собянин.

По его словам, помимо возможности проехать через всю Москву на комфортном транспорте, появится возможность оплатить по тарифам, сопоставимым с метро. Собянин пояснил, что железнодорожные тарифы уменьшатся и можно будет бесплатно пересаживаться на линии метро.

"Мы не фантазируем. Это никакая не аллегория, не сравнение. Это реальное наземное метро, полностью интегрированное в нашу транспортную систему, в наше метро, с возможностью комфортного бесплатного перехода, как в метро", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что восемь остановочных пунктов в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД) откроют в 2023 году.

В этом году планируется выполнить реконструкцию остановочных пунктов Тимирязевская, Лианозово и Белорусская, а также завершить строительство Ольгино в Московской области, Курской и соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

Сергей Собянин сообщил, что к запуску МЦД-3 и МЦД-4 в Москве обучат более 1,5 тысячи специалистов. Основной упор, по его словам, сделан на подготовку специалистов локомотивных бригад. К настоящему времени удалось подготовить уже более 300 бригад.

"Мой район. Навигатор": в столице запустят МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году