Более 1,5 тысячи специалистов будут обучены к запуску МЦД-3 и МЦД-4 – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Перед открытием третьего (МЦД-3) и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-4) проводятся работы по развитию инфраструктуры, обновлению подвижного состава, идет разработка тарифов и подготовка сотрудников. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Обучением более чем 1 500 человек занимаемся вместе с перевозчиками Центральной пригородной пассажирской компанией(ЦППК), Московско-Тверской ППК и Российскими железными дорогами (РЖД)", – написал он.

Собянин подчеркнул, что в первую очередь был сделан упор на подготовку специалистов локомотивных бригад для работы с новым подвижным составом и с более интенсивным движением на будущих направлениях. В данный момент удалось подготовить более 300 бригад, в состав которых входят машинисты и их помощники.

"С МТППК для Ленинградского направления обучаем билетных кассиров, кассиров-контролеров, контролеров-ревизоров – больше 600 человек. С ЦППК обучаем кассиров для других направлений, уже подготовили больше 500 человек", – добавил мэр города.

По его словам, всех сотрудники в ходе подготовки изучили новую систему оплаты проезда, благодаря которой пассажиры МЦД смогут ездить по тарифам карты "Тройка" с бесплатной пересадкой на метро столицы и Московское центральное кольцо.

Также совместно с РЖД проводится подготовка работников по комплексному обслуживанию и дежурных транспортных узлов, более 180 граждан уже готовы выполнять свою работу к запуску обоих диаметров, рассказал Собянин.

"Все сотрудники, которые постоянно взаимодействуют с пассажирами, проходят обучение по клиентскому сервису, повышают квалификацию для качественного взаимодействия с пассажирами", – отметил градоначальник.

Новые диаметры свяжут более 40 районов столицы, что позволит улучшить транспортную доступность и создать для жителей города комфортные маршруты, резюмировал Собянин.



Ранее мэр Москвы сообщал, что западный радиус МЦД-4 почти готов, на станции Солнечная Калужского направления строительные работы почти завершены.

За последние три года на Калужском направлении были открыты такие станции, как Очаково, Минская, Лесной Городок, Переделкино, Мещерская и другие. Западный радиус МЦД-4 стал первым железнодорожным направлением с обновленной инфраструктурой, отметил он.



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