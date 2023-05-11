Собянин рассказал, как идет подготовка Казанского направления будущего МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Осенью в Москве планируются к открытию два новых диаметра МЦД-3 и МЦД-4. Город станет ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Подмосковья. Об этом на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Диаметр МЦД-3 улучшит транспортную доступность для более 20 районов Москвы и Московской области. В частности, из Зеленограда до подмосковного Раменского можно будет доехать за пару часов, отметил мэр столицы.

Для того, чтобы связать Октябрьскую железную дорогу с Казанским направлением, предстоит фактически заново построить Митьковскую соединительную ветвь. Бывшая одноколейка станет полноценной железнодорожной магистралью, которая сможет пропускать городские поезда МЦД.

Собянин рассказал, что на Казанском направлении проводятся масштабный ремонт и реконструкция станций. Кроме того, на будущей конечной станции Ипподром будет построен транзитный пешеходный мост, который позволит безопасно переходить через пути и выходить на платформы.

Капитальный ремонт платформ и навесов идет на промежуточных станциях. Здесь же специалисты обновят кассовые залы и турникетные павильоны.

Динамические табло и стойки SOS будут установлены на станциях Удельная, Красково, Кратово, Панки, Ухтомская, Сортировочная, Плющево, Вешняки и Быково. Также на них обустроят системы оповещения пассажиров.

Для того, чтобы пассажиры смогли быстро оплатить проезд, специалисты установят новые валидаторы с широкими удобными экранами и подсветкой. При этом, по словам Собянина, 148 аппаратов уже смонтировали на 31 станции будущего МЦД-3.

Мэр Москвы поделился, что часть станций будет готова к открытию МЦД-3, а реализация более сложных проектов займет еще пару лет.

Также полным ходом идет реконструкция подвижного состава. Уже сейчас по путям Казанского направления курсируют 20 современных комфортных поездов ЭП2Д. Все вагоны приспособлены для маломобильных пассажиров. Кроме того, в них работает Wi-Fi, а также имеются разъемы для зарядки гаджетов и места для велосипедов.

"Работы впереди еще очень много, но она необходима, чтобы пассажиры МЦД-3 получили привычный сервис и комфорт московского наземного метро", – заключил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что количество путей будущего МЦД-4 на участке от Белорусского до Савеловского вокзалов увеличат до четырех.

До этого в столичном департаменте строительства рассказали, что на Новостроевской улице в Щербинке под путями МЦД-2 в районе участка перегона Щербинка – Остафьево построят подземный переход.

На Курском, Павелецком и Казанском направлении добавили дополнительные рейсы поездов