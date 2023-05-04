График движения поездов МЦД-2 изменится 10–12 мая

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Поезда МЦД-2 будут следовать по измененному расписанию в ночное время с 10 по 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 21:30 до 05:30 с 10 на 11 и с 11 на 12 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2", – говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов в указанное время увеличатся до 40 минут, часть составов выведут из расписания. А на Курском направлении железной дороги, на участке от Подольска до Царицына, поезда будут следовать с меньшим количеством остановок.

Кроме того, на станции Царицыно временно не будут останавливаться электрички, следующие по направлению в Москву. В это время на станции пройдут работы по модернизации ее инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что с 6 на 7 мая, а также 13 и 14 мая расписание изменится на западном радиусе будущего МЦД-4. В частности, интервалы между поездами увеличатся до 1,5 часа. У некоторых составов изменится набор остановок, другие же вовсе отменят. Также не будет движения аэроэкспрессов во Внуково.



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