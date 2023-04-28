МЦК будет работать по расписанию выходного дня в майские каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период майских праздников Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать согласно расписанию выходного дня. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 1 мая, а также с 6 по 9 мая с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит 4 минуты, в неуказанное время интервал вырастет до 8 минут.

В период с 2 по 5 мая интервалы между транспортом останутся прежними, а с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00 – 4 минуты, в остальное время интервал составит не более 8 минут.

"Пользуйтесь городским транспортом при планировании поездок – так вы точно успеете вовремя", – отметили в ведомстве.

Ранее Дептранс предупреждал об изменениях в расписании движения поездов на восточном участке будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) с 2 по 10 мая. На участке от станции Нижегородская до Железнодорожной интервалы движения электричек будут увеличены на 20 минут.

На участке от Нижегородской до Курского вокзала интервалы увеличатся до часа, в том числе и в пиковые часы, а часть маршрутов пассажиры проедут без остановок на станции Серп и Молот.



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