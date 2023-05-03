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14:58

Транспорт

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится в майские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Изменения будут внесены в график движения поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 в предстоящие майские выходные. Об этом Дептранс Москвы предупредил жителей и гостей столицы в своем официальном телеграм-канале.

С 14:00 6 мая до 16:00 7 мая, а также с 14:00 13 мая до окончания движения и с 16:00 14 мая до окончания движения будут предусмотрены следующие изменения:

  • интервалы движения будут увеличены до 1,5 часа;
  • часть поездов отменят, часть проследует с измененным набором остановок от Киевского вокзала до Апрелевки;
  • сократят время работы – последние поезда с вокзала отправятся раньше;
  • не будет движения "Аэроэкспрессов" во Внуково.

Кроме того, в эти дни поочередно не будут работать главные железнодорожные пути от Толстопальцева до Лесного городка. Также перекроют путь в аэропорт Внуково.

Данные изменения необходимы для проведения подготовительных работ в преддверии запуска МЦД-4. Для это выбрали время, когда на указанных направлениях ожидается наименьшая загруженность, объяснил Дептранс.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на восточном участке будущего МЦД-4 изменится с 2 по 10 мая. Это связано с реконструкцией железнодорожных путей и другой инфраструктуры Курского вокзала. В частности, на участке от станции Нижегородская до станции Железнодорожная интервалы движения электричек будут увеличены на 20 минут, а часть поездов проследует от или до Нижегородской.

Часть рейсов "Аэроэкспресс" во Внуково отменят в мае из-за ремонта железной дороги

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