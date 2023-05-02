Расписание поездов Киевского направления МЖД временно изменится с 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек изменится на Киевском направлении МЖД с 6 мая по 14 августа из-за подготовки инфраструктуры будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается на сайте магистрали.

Отмечается, что 6–7, 13–14 и 14–15 мая на станции Лесной Городок МЦД-4 пройдут работы по переходу на цифровую систему управления. В это время из расписания выведут поезда, курсирующие между Москвой и станциями Солнечная, Апрелевка, Нара, Малоярославец и Калуга, а также аэроэкспрессы во Внуково.

С 8 мая часть поездов временно перестанет ходить между станциями Солнечная, Новопеределкино и Москва-Пассажирская-Киевская, у некоторых составов изменится время отправления или прибытия, а у других – количество остановок на маршруте. Это связано со строительством парка отстоя и экипировки поездов на станции Солнечная.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на восточном участке будущего МЦД-4 изменится с 2 по 10 мая. Это связано с реконструкцией железнодорожных путей и другой инфраструктуры Курского вокзала. В частности, на участке от станции Нижегородская до станции Железнодорожная интервалы движения электричек будут увеличены на 20 минут, а часть поездов проследует от или до Нижегородской.



Станцию Площадь трех вокзалов будущего МЦД-4 полностью откроют в конце мая