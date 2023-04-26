РЖД увеличили глубину продажи билетов на поезда из Москвы

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РЖД увеличили глубину продажи билетов на некоторые поезда из столицы, теперь пассажиры смогут приобрести их более чем за 45 суток до отправления. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале компании.

"Увеличиваем глубину продажи билетов еще по ряду направлений. Понимаем, как важно заблаговременно приобрести билеты в летний отпуск. Поэтому делаем все возможное, чтобы они были доступны более чем за 45 суток до отправления", – сообщается в публикации.

Уточняется, что пассажиры смогут в ближайшее время приобрести проездные на поездки в июне. Речь идет о поездах, которые следуют из Москвы в Выборг, Рыбинск, Санкт-Петербург, Мурманск, а также по маршрутам между другими городами.

Ранее стало известно, что РЖД назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов на летний сезон на юг России.

Компания планирует этим летом перевезти на южных направлениях более 11 миллионов пассажиров. При этом будут подготовлены места с запасом в количестве 13,5 миллиона. Этот показатель на четверть выше, чем в прошлом году. В общей сложности ожидается более 50 миллионов пассажиров.

РЖД рассчитывают при надобности включать в составы дополнительные вагоны. В случае резкого увеличения спроса будут также назначены еще поезда. Всего РЖД готовят для летнего сезона 14,8 тысячи вагонов.

