Беспилотные "Ласточки" появятся на МЦК в 2024 году – РЖД

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Беспилотные поезда "Ласточка" планируют запустить на маршрутах Московского центрального кольца (МЦК) в 2024 году. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, компания уже не первый год работает над запуском новейшего транспорта.

Первая беспилотная "Ласточка" была представлена еще в 2019 году. Поезд успешно запустили на испытательном кольце в Щербинке. В рамках презентации транспортное средство автоматически остановилось перед манекеном на путях.

В апреле этого года машинист смог дистанционно управлять сразу двумя электропоездами в рамках эксперимента на МЦК.

"В следующем году такие поезда полностью автоматизированные будут", – цитирует его РИА Новости.

Он объяснил, что главное преимущество такого транспорта заключается в скорости принятия решений, от которой зависит безопасность. Искусственный интеллект способен отреагировать через 0,3 секунды, а человеку понадобится 1,2 секунды, уточнил руководитель РЖД.

Кроме того, Белозеров обратил внимание, что курсирование поездов на МЦК можно сократить до трех минут.

"Чем активнее используем инфраструктуру, тем лучше экономика, тем дешевле билеты, тарифы железнодорожные. Для этого нужен обязательно искусственный интеллект", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что на второй Московский центральный диаметр (МЦД-2) вышел первый поезд нового поколения "Иволга 3.0".

В новых поездах появились зарядки для электросамокатов, подлокотники, разъемы TYPE-C и столики с беспроводными зарядными устройствами для телефонов. Число USB-разъемов и сидений для пассажиров увеличили. Обивка сидений была выполнена в желтом цвете.

