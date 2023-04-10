Расписание поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 15 апреля до 20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 15 апреля до 20 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Изменения связаны с реконструкцией участка Киевский вокзал – Минская. Часть поездов будет следовать лишь от/до Минской вместо Киевского вокзала. При этом интервалы движения поездов от Минской до Киевского вокзала увеличат до 30 минут.

В Дептрансе добавили, что также будет скорректировано расписание "Аэроэкспрессов" во Внуково. Так, интервал движения увеличат до двух часов.

"В указанные даты закроют один из главных путей на участке от Минской до Киевского вокзала – в это время будут готовить инфраструктуру к запуску D4. Поезда будут следовать по оставшимся двум путям", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10 по 27 апреля расписание пригородных поездов и экспрессов на Ленинградском направлении МЖД значительно изменится. В ведомстве уточнили, что ежедневно с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 не будет движения от Зеленограда до Ленинградского вокзала.

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