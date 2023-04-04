Расписание поездов на Савеловском направлении и МЦД-1 изменится 8 и 22 апреля

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Расписание поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги и первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) временно изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 17:00 до 06:00 с 8 на 9, с 22 на 23 апреля на Савеловском направлении D1 изменится расписание поездов из-за строительства ТПУ "Лианозово", – говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов с 17:00 до 23:00 увеличат до 40 минут, после 23:00 – до часа. Некоторые поезда выведут из расписания, еще часть проследуют с измененными остановками на участке Дергунино – Лобня.

В ночь на 9 апреля расписание некоторых поездов "Аэроэкспресса" в Шереметьево будет скорректировано.

В периоды строительства ТПУ поезда проследуют по очереди по одному пути. Работы организуют в вечерние и ночные часы.

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

До этого стало известно, что график движения поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Вербное воскресенье и на Пасху, 9 и 16 апреля, будет скорректирован. В указанные даты 47 поездам четырех направлений МЖД назначат дополнительные остановки.

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