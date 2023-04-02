Движение в Мукомольном проезде в Москве ограничат c 3 апреля до 25 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С 3 апреля до 25 августа будут введены ограничения на движение в столичном Мукомольном проезде. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 3 апреля до 25 августа для движения будет перекрыта одна полоса, а также организовано одностороннее движение по одной полосе в сторону дома 9, корпуса 1 по Мукомольному проезду. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 3 апреля будут введены ограничения на движение на территории улиц Новопесчаная, Каспийская и Севанская.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что межрегиональные автобусные сообщения из Москвы могут задерживаться из-за ремонтных работ в Ростовской области. Кроме того, некоторые рейсы могут быть отменены.

Часть автобусных рейсов на юг с автовокзалов Москвы могут задерживаться

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