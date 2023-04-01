Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области – Минздрав

Фото: 54.mchs.gov.ru

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Новосибирской области. В результате ДТП пострадали восемь человек. Об этом заявила пресс-служба Минздрава региона.

"Один погибший. Восемь пострадавших – двое детей и шестеро взрослых – доставлены в Ордынскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

До этого Госавтоинспекция сообщала, что в результате аварии в Новосибирской области погиб один человек, пострадали четверо. По информации ведомства, участниками ДТП стали автобус и легковой автомобиль. В пассажирском транспорте были 47 человек.

Также Госавтоинспекция уточняла, что погибшим оказался водитель автомобиля.

Ранее легковой автомобиль попал под поезд в районе села Вольное в Джанкойском районе Крыма. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Все они находились в машине. Из-за случившегося в регионе 28 марта временно приостановили движение поездов.

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