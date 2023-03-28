Поезд столкнулся с машиной на переезде в Крыму

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

Легковой автомобиль попал под поезд в районе села Вольное в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Произошло столкновение пассажирского поезда № 8 с автомобилем Skoda Octavia на железнодорожном переезде на перегоне 1 388 километра", – сказал собеседник издания.

В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Все они находились в машине.

Из-за случившегося в регионе временно приостановлено движение поездов. На месте инцидента сейчас работаются сотрудники правоохранительных органов.

1 марта в Греции столкнулись пассажирский и коммерческий поезда, после чего произошел пожар. В результате аварии погибли 36 пассажиров, еще 85 человек получили ранения.



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