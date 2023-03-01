Начальник вокзала греческого города Лариса признал вину в столкновении поездов – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Vaggelis Kousioras

Начальник вокзала греческого города Лариса признал вину в столкновении поездов. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

"Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел товарный поезд из Катерини", – передают источники телеканала слова начальника вокзала.

В ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса, столкнулись два поезда – пассажирский и коммерческий, после чего произошел пожар. Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. На месте аварии работают сотрудники полиции и здравоохранения, а также пожарные.

Губернатор региона Фессалия Костаса Агорастоса заявил, что в результате ЧП первые два вагона пассажирского поезда отбросило, их демонтировали. Кроме того, на место происшествия выехал министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

Позже президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас назвал предварительную причину ЧП – поломку автоматической системы предупреждения.

По последним данным официального представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса, в результате аварии погибли 36 пассажиров, кроме того, 85 человек пострадали. Из них в больницы для оказания помощи доставлены 66 человек, 6 находятся в реанимации.



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