Число жертв в Греции после столкновения поездов достигло 36

Фото: AP Photo/Vaggelis Kousioras

Количество жертв в Греции после столкновения пассажирского поезда с грузовым недалеко от греческого города Лариса достигло 36. Об этом информирует телеканал ERT со ссылкой на официального представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса.

"Ранения получили 85 человек. Из них в больницы для оказания помощи доставлены 66 человек, 6 находятся в реанимационных отделениях", – говорится в сообщении.

ДТП произошло в ночь на 1 марта в Греции. Там столкнулись два поезда – пассажирский и товарный. Авария спровоцировала возгорание.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. По предварительной информации, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что могло стать причиной аварии.

Между тем президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас заявил, что причиной ДТП могла стать поломка автоматической системы предупреждения. Из-за этого два поезда оказались на одном пути.

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