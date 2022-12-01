Товарный поезд сошел с рельсов и загорелся в Канаде – СМИ

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Три вагона товарного поезда сошли с рельсов и загорелись в канадской провинции Саскачеван, сообщает телеканал CTV.

Уточняется, что инцидент произошел в двух километрах к северу от города Макун. По данным полиции, информация о пострадавших не поступала.

По словам очевидцев, сразу после возгорания произошел взрыв и поднялся столб черного дыма.

Жителям близлежащих населенных пунктов разослали экстренные предупреждения. Основное шоссе Саскачевана перекрыто в обе стороны.

"Полиция сообщила, что задымление мешало видимости в этом районе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Болгарии скорый пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Видин, в результате некоторые вагоны сошли с рельсов. Погибли два машиниста и водитель грузовика.

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