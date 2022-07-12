Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Чернореченская в Красноярском крае, сообщается на сайте Красноярской железной дороги.

В компании добавили, что пострадавших нет, угрозы экологии нет.

Как уточняется, на движение поездов ситуация не влияет. Для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск.

Ранее около 50 человек пострадали в результате столкновения локомотива со стоявшим пассажирским поездом недалеко от словацкого города Жилина. На место происшествия тогда выезжал министр транспорта Словакии Андрей Долежал.

До этого региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен в Германии. По данным СМИ, опрокинулись несколько вагонов. В результате происшествия не менее трех человек погибли, еще около 60 пострадали.

