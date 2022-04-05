5 человек погибли при столкновении поезда с грузовиком в Венгрии

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Пять человек погибли в результате столкновения поезда и грузового фургона на юге Венгрии. Об этом сообщает AFP.

По данным местной полиции, еще больше 10 человек пострадали. Все жертвы аварии находились в фургоне, они направлялись на работу.

Инцидент произошел утром 5 марта в городе Миндсент. Поезд въехал в грузовик, в результате чего сошел с рельсов.

В середине февраля два пассажирских поезда столкнулись в южной части Мюнхена в Германии. В результате происшествия погиб как минимум один человек, число пострадавших, согласно различным данным, достигало 40.

