Поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов на юге Венгрии

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Поезд въехал в грузовик на юге Венгрии, после чего сошел с рельсов, сообщает News.ru.

По данным правоохранителей, несчастный случай произошел около 7 утра по местному времени (08:00 мск) в городе Миндсент. В результате происшествия погибли несколько человек. Также сообщается о пострадавших.

Вечером 30 марта в Приморском крае сошли с рельсов два порожних вагона грузового поезда. Инцидент произошел на станции Тихоокеанская. В результате схода вагонов никто не пострадал.

До этого девять вагонов поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное на юго-востоке Москвы. Пострадали два человека – составитель поездов и работник станции. По факту случившегося СК начал проверку.

Еще два вагона с бензином сошли с рельсов на внутренних железнодорожных путях в Астрахани. В результате инцидента никто не пострадал.