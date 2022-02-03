Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали из-за схода с рельсов пяти вагонов поезда около железнодорожной станции "Перерва" на юго-востоке столицы.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает "Агентство "Москва". По информации собеседника издания, на месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что вагон грузового поезда сошел с рельсов между станциями Чисмена и Волоколамск в Московской области. В результате происшествия никто не пострадал. Людей перевезли компенсационные автобусы.

До этого два вагона с бензином сошли с рельсов на внутренних железнодорожных путях в Астрахани. В результате инцидента никто не пострадал.