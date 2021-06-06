Вагоны с бензином сошли с рельсов в Астрахани

Фото: ГУ МЧС России по АО

Два вагона с бензином сошли с рельсов на внутренних железнодорожных путях в Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

"В 12:57 поступило сообщение о том, что по адресу улица 1-й проезд Нефтяников, 1 а произошел сход двух вагонов с бензином на внутренних железнодорожных путях станции Астрахань-2", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тепловоз с рельсов не сошел, также не произошло розлива нефтепродуктов. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на место происшествия отправилась оперативная группа МЧС.

Ранее сообщалось, что три вагона с углем сошли с рельсов на станции Петухово Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. Пострадавших в результате инцидента не было. Кроме того, не рассыпалось даже содержимое вагонов.