В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем

В Челябинской области с рельсов сошли 17 вагонов с углем

В Челябинской области возбудили уголовное дело после схода с рельсов вагонов с углем грузового поезда, сообщает ТАСС. ЧП произошло 16 марта в 05:20 (03:20 мск) на перегоне Сыростан – Хребет.

Грузовой поезд следовал в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем. По предварительной версии, во время движения по нечетному пути перегона с рельсов сошли 17 грузовых вагонов.

Из-за случившегося железнодорожное полотно было повреждено. Пострадавших в результате происшествия нет.

Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба".

Ранее сход 26 вагонов с углем произошел в Курагинском районе Красноярского края. В результате инцидента никто не пострадал. Как уточнили представители Красноярской железной дороги, для устранения последствий аварии были направлены восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская.

Временно был нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону приостанавливалось. Абаканская транспортная прокуратура начала расследование по этому факту.