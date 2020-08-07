Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе

Фото: телеграм-канал Baza

Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Уфе, передает News.ru со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел в пятницу около 04:50 по московскому времени. По предварительным данным, вагоны развозили по разным станциям для проведения технических работ.

Пассажиров внутри поезда не было. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего и оценивают нанесенный ущерб.

В конце июля в США в городе Темпе поезд сошел с рельсов и загорелся. В результате происшествия пострадал один человек, он отравился угарным газом. В вагонах были резиновые изделия и горящее промышленное вещество – циклогексанон.

