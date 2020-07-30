В Аризоне загорелся сошедший с рельсов поезд

В США поезд сошел с рельсов и загорелся, передает телеканал Москва 24. Пострадал один человек, он отравился угарным газом.

ЧП произошло в городе Темпе, штат Аризона. Из-за случившегося частично рухнул мост, по которому следовал состав. Обломки упали в озеро.

В вагонах были резиновые изделия и хорошо горящее промышленное вещество – циклогексанон. В то же время местные власти уверяют, что никаких вредных и опасных веществ в воду не попало. Городское озеро временно закрыли.

Два грузовых поезда столкнулись 28 июля в Санкт-Петербурге. От удара с рельсов сошли два электровоза и один пустой полувагон. В результате пострадали два человека.

Ранее столкновение поездов произошло в Чехии. Инцидент возник на перегоне между железнодорожными станциями Нове-Гамры и Пернинк. 20 человек получили травмы, трое погибли.