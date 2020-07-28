Два грузовых поезда сошли с рельсов в Санкт-Петербурге

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

На юге Санкт-Петербурга сошли с рельсов два грузовых поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС РФ.

"В 14:39 мск, Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Малая Балканская, ж/д станция грузовая Купчинская, касательное столкновение двух грузовых составов № 3812 и № 1255 (электровозами) с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона", – заявили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

В связи с происшествием движение поездов переведено на резервный маршрут. По предварительным данным, один человек получил травмы. Раненым оказался машинист одного из поездов.

Ранее столкновение поездов произошло в Чехии. Инцидент возник на перегоне между железнодорожными станциями Нове-Гамры и Пернинк. 20 человек получили травмы, трое погибло.