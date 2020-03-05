Посольство РФ выясняет наличие россиян в сошедшем с рельсов поезде в Страсбурге

Экспресс Страсбург – Париж сошел с рельсов

Посольство России во Франции выясняет, были ли граждане нашей страны в потерпевшем аварию поезде Страсбург – Париж.

Инцидент случился в четверг, 5 марта, в 30 километрах от Страсбурга. С рельсов сошли электровоз и несколько первых вагонов, передает ТАСС.

"Пока мы не можем сказать, были ли в поезде наши сограждане. Занимаемся проверкой", – говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что высокоскоростные поезда во Франции передвигаются со скоростью более 300 километров в час. Известно, что в результате случившейся аварии оказались ранены свыше 20 человек, состояние машиниста оценивается как тяжелое.

Ранее скоростной поезд сошел с рельсов в Италии. По предварительной информации, в результате ЧП погибли двое машинистов поезда, еще около 30 человек получили различные травмы. В посольстве РФ сообщали, что россиян среди пострадавших нет.