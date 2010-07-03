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Электричка столкнулась с автобусом в Астраханской области, сообщает ТАСС.

В результате пострадали 15 человек. Один из них доставлен в больницу, один отказался от госпитализации. Еще 11 человек находятся на обследовании у врачей.

ДТП произошло рано утром 27 ноября. Столкнулись электричка № 6021 с автобусом ЛиАЗ, перевозившим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. Подвижной состав с рельсов не сошел.

Ранее автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане. По информации посольства РФ, на момент столкновения внутри находились 39 россиян. Почти все они – москвичи. Пострадали 27 человек, жертв нет.