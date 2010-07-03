Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:48

В автобусе, попавшем в ДТП в Доминикане, было 35 россиян – посольство РФ

происшествия ДТП за рубежом

Фото: сайт Diario Libre

Автобус с 35 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Доминиканской Республики. В результате инцидента погибших нет. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства России в Венесуэле.

"Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести", – рассказали в посольстве.

По имеющимся данным, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, некоторые были отправлены в больницы Доминиканы. Остальных туристов решено разместить в ближайших гостиницах.

"Отделение посольства в Пунта-Кане, в том числе его руководитель Михаил Сергеевич Евдокимов, предметно занимаются этим вопросом", – добавили дипломаты.

По информации издания Listin Diario, в аварии пострадали 17 россиян. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что автобус с 70 туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике. Отмечалось, что авария произошла вблизи города Игуэй. Очевидцы аварии разместили в соцсетях видео с последствиями аварии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика