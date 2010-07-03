В автобусе, попавшем в ДТП в Доминикане, было 35 россиян – посольство РФ

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Автобус с 35 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Доминиканской Республики. В результате инцидента погибших нет. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства России в Венесуэле.

"Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести", – рассказали в посольстве.

По имеющимся данным, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, некоторые были отправлены в больницы Доминиканы. Остальных туристов решено разместить в ближайших гостиницах.

"Отделение посольства в Пунта-Кане, в том числе его руководитель Михаил Сергеевич Евдокимов, предметно занимаются этим вопросом", – добавили дипломаты.

По информации издания Listin Diario, в аварии пострадали 17 россиян. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что автобус с 70 туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике. Отмечалось, что авария произошла вблизи города Игуэй. Очевидцы аварии разместили в соцсетях видео с последствиями аварии.