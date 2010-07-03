Три полосы перекрыты на 76-м км МКАД из-за ДТП

На 76-м км МКАД перекрыты три полосы из-за аварии

Три полосы перекрыты в районе 76-го километра МКАД из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Уточняется, что на данном участке произошло столкновение трех автомобилей. В экстренных службах сообщили агентству, что в результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего.

Накануне автомобиль Suzuki столкнулся с мачтой городского освещения на Ленинградском шоссе. Инцидент произошел на 26 километре магистрали. В результате столкновения пострадал один человек.

