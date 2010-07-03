Названа возможная причина смертельного ДТП в Оренбуржье

Фото: vk.com/Инцидент Оренбург

Авария под Оренбургом могла произойти из-за выезда минивэна на полосу встречного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Оренбургской области.

"По предварительным данным, водитель (минивэна. – Прим. ред.) выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какие-то другие, в настоящий момент нет", – сказал собеседник агентства, отметив, что в момент ЧП дорожные условия были нормальными.

Авария произошла на 15-м километре трассы Оренбург – Акбулак. В результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок. По предварительным данным, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана.

Ранее сообщалось о ДТП на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск. На данном участке водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на обочине.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

