В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 60% постановлений в Москве в январе – октябре были выписаны за нарушение скоростного режима. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"За 10 месяцев 56% постановлений выписаны за нарушение скоростного режима, в том числе за превышение скорости на 20–40 километров в час", – говорится в сообщении.

Сотрудники ЦОДД также отметили, что превышение скоростного движения чаще всего становится причиной ДТП.

4 ноября стало известно, что в МВД дополнительно проработают вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час.

Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Премьер поставил задачу проработать этот вопрос до 2 декабря.

